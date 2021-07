Euro2020 | Capello: “Germania e Francia le più grandi delusioni”

L'ex-allenatore rossonero ha commentato le possibilità della Nazionale Azzurra, in vista della finalissima di questo europeo

Redazione Il Milanista

La finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra si avvicina: gli Azzurri affronteranno i Leoni, questa sera, a Wembley. Per commentare la partita è intervenuto anche Fabio Capello, che ha parlato ai microfoni di 'El Larguero' di Cadena Ser. L'ex-allenatore giallorosso ha detto la sua sulle possibilità di entrambe le formazioni e sul buon gioco proposto da Roberto Mancini.

Le parole di Capello su Euro2020

La chiacchierata col giornale spagnolo si è aperta direttamente con un commento sulla partita di stasera: "E' una finale molto interessante, perché una squadra ha vinto il titolo più di 50 anni fa e un'altra non ha vinto mai questo titolo, solo un Mondiali che hanno giocato lì in casa. È possibile che giocando in casa possano essere fortunati, ma da italiano spero di no".

Interrogato sulle migliori compagini presenti al torneo, Capello ha scelto le due finaliste: "Sono stati le migliori. L'Italia ha sofferto molto con la Spagna, dopo il primo tempo è migliorata però. Abbiamo battuto la Spagna, ma loro hanno giocato molto meglio di noi. È molto difficile fare gol e gli inglesi non lo fanno. fare un gioco spettacolare. In questo Europeo Sterling ha fatto la differenza. Voglio vedere come reagirà l'Italia".

L'ex-allenatore rossonero ha commentato poi Euro2020: "Il livello di questo Europeo è così alto perché tutti sono arrivati ​​con la stessa fatica. Perché la Germania non è arrivata più tardi se sono sempre ai quarti di finale? Perché non potevano riposare nel loro campionato, hanno giocato come gli altri . Questo Europeo è stato il dribbling, la fantasia, per questo mi è piaciuto molto. È stato divertente”.

In chiusura l'ex-Ct della Cina ha segnalato le squadre che lo hanno deluso maggiormente: "Germania e Francia sono state le delusioni del torneo. Non si può giocare un Euro Cup in eccesso, con aria di superiorità".