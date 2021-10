L’ex Milan Hernan Crespo esonerato dal San Paolo

Finisce l'avventura brasiliana, sulla panchina del San Paolo, dell'argentino Hernan Crespo ex attaccante del Milan

Diciassette goal in 40 partite, in rossonero. Una finale di Champions League, persa contro il Liverpool nonostante il Milan avesse concluso il primo tempo in vantaggio per 3-0 grazie ad una doppietta di Hernan Crespo. L'argentino grazie a questa doppietta diventa uno dei 7 calciatori ad aver segnato 2 gol in un'unica partita di finale di Champions League, tuttavia è l'unico di questi 7 a non aver vinto. Nella rassegna continentale realizzò 6 gol in 10 partite. Arrivato a Milanello nel luglio 2004, in prestito, ritrova Carlo Ancelotti in panchina, suo grandissimo estimatore fin dai tempi di Parma.