Dicono di M…ilan – Le parole del primo aprile

Ecco le parole della giornata

Redazione Il Milanista

MILANO - Ecco le parole sul Milan della giornata.

Dicono di M...ilan - Le parole odierne

GIANCARLO PADOVAN A SKY SPORT - “Il Milan deve continuare a giocare come fatto fino adesso, se lo farà arriverà la qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre, deve costruire giocatori per il futuro. Rinnovo Gianluigi Donnarumma? Non bisogna fare follie. Quello che offre il Milan, cioè 8 milioni + 1 di bonus, mi sembrano tanti e giusti per il mercato attuale, anche perché se non resta al Milan, mi devono dire dove va Donnarumma. Le grandi squadre che possono permettersi Donnarumma, sono apposto e dunque, non si può bluffare in continuazione. Firmare per 9 milioni non credo sia demotivante per il calciatore”.

MANUELE BAIOCCHINI A SKY SPORT - “Bennacer con la Nazionale ha giocare solo 61 minuti in 2 partite, il tutto era concordato con il Milan, appunto per essere al meglio con i rossoneri dopo un lungo stop. Contro la Sampdoria, Bennacer si giocherà una maglia da titolare con Meité e Tonali, dato che Kessie è insostituibile. Bennacer, senza considerare la Coppa Italia, quest’anno ha giocato la metà delle partite: 21 le ha giocate e 20 no. Quando c’è stato lui, la media punti del Milan è nettamente più alta. Contro la Fiorentina il suo ingresso è stato importante per vincere”.

FRANCO BARESI SU TWITTER - “Anni indimenticabili, Buon compleanno Mister”. Il post completo:

VERONICA DI QUATTRO (AD DAZN) A LA STAMPA - "Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. Per vedere la Serie A il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite".

ACCORDO CON SKY - "Noi siamo tranquilli, abbiamo rispettato le regole in piena trasparenza. Non eravamo tenuti a comunicare la partnership con Tim, con loro abbiamo un accordo strategico ma l'offerta è nostra".

PROBLEMI DI CONNESSIONE - "Abbiamo già fatto tantissimi passi avanti e da qui a settembre lavoreremo per gestire al meglio i picchi di traffico. Chi vive in zone senza rete adeguata? Ci saremo anche sul digitale terrestre".

ARRIGO SACCHI A SPORTMEDIASET - "Conosco Pioli da tanto tempo, è un ragazzo d'oro. Nelle precedenti esperienze non era riuscito a dare un'identità precisa alle sue squadre, ora ci sta riuscendo. Anche grazie a Ibrahimovic? Un grande giocatore che gioca per e con la squadra. Un giocatore da solo non fa mai una squadra intera, il calcio è uno sport di collettivo, non bisogna trasformarlo in sport individuale".

FEDERICO ZANCAN A SKY SPORT - "La versione migliore di Ilicic può essere utile a tutte le squadre. E' un giocatore che sfugge anche alla questione tattica considerate le sue qualità. E' un calciatore che ha dimostrato di essere adatto alla Champions League. Non è più un ragazzino e considerato il progetto giovani del Milan non rientra in pieno nei diktat rossoneri ma un giocatore di questo calibro sarebbe un innesto importante".

DINO ZOFF A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Pensare a una rincorsa scudetto oggi appare complicato. Perché l’Inter, e anche lo stesso Milan, tengono un buon ritmo. Però sono sicuro che i bianconeri entreranno in zona Champions".

DUVAN ZAPATA A LA GAZZETTA DELLO SPORT -"Cose di campo - ha dichiarato -. Nei giorni seguenti circolò un audio che attribuirono a me, dove si parlava di rigori per il Milan. Non ero io, ma i tifosi rossoneri mi riempirono di insulti. Pensare che io non ho nemmeno risposto a Ibrahimovic: stavo vincendo 3-0, perché mettersi a litigare?".

ZLATKO DALIC A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "In questa stagione Ante è stato sfortunato per l’infortunio, ma dà molto alla squadra: aggressività, velocità, forza. È un buon partner per Ibra. Per Mandzukic non è facile tornare subito al top, nessuno dovrebbe aspettarsi che sia lo stesso di prima. Ma è già in forma e ha solo bisogno di tempo: lui ha vinto ovunque e aiuterà il Milan".

DEJAN KULUSEVSKI NEL POST PARTITA - "È bellissimo avere Ibra in squadra. Per noi giovani è sempre stato un idolo, siamo cresciuti con lui. Gli ho chiesto tante cose e lui risponde, mi aiuta, ci aiuta, è una persona fantastica. Zlatan è stato così umile e gentile tutto il tempo".

GIANLUCA DI MARZIO - "Non si può fare una squadra solo di giovani e i recenti innesti di Kjaer e Ibrahimovic dimostrano l'importanza di avere un giocatore esperto in ogni reparto. E' necessario avere dei calciatori con esperienza in ogni ruolo altrimenti in competizioni importanti come la Champions si possono pagare errori".