Calhanoglu via, il Milan ha nel mirino un altro giocatore

Il Milan punta su De Paul per il dopo Calhanoglu, inserito anche Hauge nell'operazione.

Redazione Il Milanista

Sembra essere ormai ai titoli di coda il rapporto tra Hakan Calhanoglu e quello dell' Ac Milan.

I rossoneri non aspetteranno Calhanoglu ancora per molto. Il Milan molto tempo fa ha presentato una ricca offerta di rinnovo al giocatore turco (4 milioni all’anno), ma dai suoi agenti non vi è stata ancora nessuna risposta. Per questo motivo Maldini e Massara si sono dati da fare affinché potessero trovare la migliore soluzione per il club. Il nome più in voga (anche per il mister Stefano Pioli) è quello di Rodrigo De Paul, ma l'operazione è tutt'altro che semplice.

UN GIOCATORE DA POTER INSERIRE - Nelle ultime ore, secondo le principali testate giornalistiche europee l'Atletico Madrid ha spinto sull'acceleratore per aggiudicarsi il top player argentino, ma i Colchoneros sono ancora lontani dalle richieste dell'Udinese, che chiede circa 40 milioni di euro. Il Milan, invece, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe inserire nell'operazione Jens Petter Hauge (il cui cartellino è valutato circa 15 milioni). L'Udinese tempo fa aveva richiesto al Milan il norvegese. Potrebbe essere quindi un punto a favore del Milan l'interesse dei bianconeri per l'attuale rossonero. In caso in cui l'affare dovesse andare in porto, L'Udinese potrebbe girare Hauge al Watford, in quanto entrambi i club sono di proprietà della famiglia Pozzo.

UNA CARTA DA POTER GIOCARE - Grazie all'inserimento nell'operazione di Hauge il Milan potrebbe essere in pole per aggiudicarsi il talento argentino. Oltre al cartellino di Hauge, ovviamente, i rossoneri dovrebbero staccare un assegno da 20-25 milioni. Attenzione quindi all'asse Udine-Milano, che prospetta intrecci molto interessanti in chiave di mercato. Il Milan vorrebbe chiudere al più presto la questione trequartista. Il profil0 di De Paul sembra a tutti gli effetti essere il preferito della società rossonera. Per farlo il Milan dovrà privarsi di Hauge, che ha fatto molto bene quest'anno, nonostante abbia giocato pochissimo per le scelte del Mister Stefano Pioli. Non c'è tempo da perdere, Calhanoglu dovrà decidere al più presto cosa fare del suo futuro.