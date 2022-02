Pres. Lille: “Botman si merita un club che ambisca alla Champions”

Olivier Letang, presidente del Lille, ha concesso un'intervista al quotidiano Le Parisien, dove si è soffermato pure sul futuro di Botman.

Olivier Letang, presidente del Lille , ha concesso un'intervista al quotidiano Le Parisien, dove si è soffermato pure sul futuro del difensore Sven Botman, obiettivo de l Milan per la prossima stagione: "Aveva l'opportunità di partire già la scorsa estate, ma io gli ho spiegato che non l'avrei liberato e che avremmo valutato assieme il da farsi al termine di questa stagione. E' un bravissimo ragazzo e un grande calciatore e merita di finire in una squadra che ambisca a vincere la Champions League".

Sugli scenari possibili in vista dell'estate: "Se si presentasse una situazione che dovesse soddisfare tutti quanti, ne discuteremo. E' importante che le nostre richieste vengano accontentate". Su Botman il Milan è vigile da diversi mesi e dopo aver raccolto il gradimento dell'olandese e del suo entourage, è al lavoro per provare a strappare un accordo di massima per lui e per il compagno di squadra Renato Sanches per anticipare la concorrenza dei club europei. Sul difensore ex Ajax in particolare va registrato pure l'interesse di Newcastle e Tottenham.