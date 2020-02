Fiorentina-Milan: la top 11 dei doppi ex, attacco stellare!

Di Simone De Bari

MILANO – Fiorentina-Milan non può essere una partita qualsiasi per Stefano Pioli, protagonista nel club viola prima da calciatore e poi da allenatore. Tuttavia, il tecnico rossonero dovrà mettere da parte il suo passato per 90 minuti e cercare di strappare una vittoria che sarebbe importantissima per il Milan. Con il successo di lunedì scorso contro il Toro, il Diavolo si è riportato in zona Europa League (l’obiettivo minimo dichiarato dalla società), agganciando Verona e Parma e accorciando sulla Roma. La partita del Franchi sarà uno snodo importantissimo della stagione. Fiorentina-Milan, inoltre, non potrà essere una partita come le altre neppure per Ante Rebic, il quale è stato portato per la prima volta in Serie A proprio dai viola, nel 2013. Dall’altra parte c’è Patrick Cutrone, cresciuto nel vivaio rossonero, ceduto la scorsa estate al Wolverhampton e riportato in Italia, un mese fa, da Rocco Commisso.

I DOPPI EX – Quella tra Fiorentina e Milan è una sfida ricca di doppi ex, da Albertosi a Giovanni Galli, passando per Amarildo, Chiarugi, Baggio, Massaro, Borgonovo, Vierchowod, Rui Costa, Vieri, Gilardino, Montolivo e molti altri. Di seguito, la nostra top 11.

(3-4-1-2) – Galli; Pancaro, Vierchowod, Carobbi; Hamrin, Brocchi, Rui Costa, Massaro; Baggio; Prati, Vieri. All. Trapattoni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live