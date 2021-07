Tuttosport, mercato Milan: “Ballo-Touré vince Theo”

Il quotidiano sportivo esalta l'Italia campionessa d'Europa di Roberto Mancini e poi torna a occuparsi del caldo fronte del calciomercato

Una notte da songo per Mancini, Donnarumma e Chiellini, veri e indiscussi protagonisti di questa avventura internazionale. Una partita indimenticabile per tutto l'Italia, che da oggi è pronta a ripartire più leggera che mai .

Il quotidiano torinese, dopo aver esaltato con grandissimi titoli e parole l'operato italiano, torna a concentrarsi sulla Seria A e sul mercato delle contendenti del campionato nostrano. In particolare, la testata riporta nuovi sviluppi sulla ricerca di terzini per il Milan.

Il rossoneri, infatti, avrebbero individuato il vice Theo Hernandez: si tratta del 24enne Franco-senegalese Ballo-Tourè del Monaco . Dopo aver pensato a lungo a Junior Firpo, passato al Leeds, e aver sondato il terreno col Parma per Pezzella, Mancini e Massara hanno accelerato per il terzino mancino.

Il suo arrivo non chiude ad un eventuale ritorno a Milanello di Diego Dalot. Il calciatore portoghese è ancora "ostaggio" del suo Manchester United, che non sembra disposto ad aprire una trattativa con prestito. Il difensore comunque, sapendo giocare su entrambe le corsie rimane in pole per la fascia destra, mentre il senegalese arriverebbe a coprire il buco sul versante opposto. A quanto pare, a Milano potrebbe esserci posto per entrambi gli esterni.