MILAN NEWS | Il leader del centrocampo torna in gruppo, mentre in difesa

Difesa — Tra i tanti nomi sondati dai rossoneri per il ruolo di difensore centrale, nelle ultime settimane c'era anche quello di Evan Ndicka, centrale dell'Eintracht Francoforte classe 1999. Francese, ma di origini camerunesi, Ndicka ha il contratto in scadenza nel 2023 e il club rossonero vorrebbe dunque sfruttare la situazione, ma ad oggi non ha ancora presentato alcuna offerta al club tedesco.

Stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio il giocatore vorrebbe rimanere in Germania e andare via solo in scadenza di contratto. Difficile dunque che il Milan faccia una proposta se non dovessero arrivare segnali dal giocatore.

Offerta — Come riportato da Gianluca di Marzio durante "Calciomercato, l' Originale" su Sky Sport, i rossoneri avrebbero presentato un offerta ufficiale per Raphael Onyedika di 4 milioni di euro più bonus. La valutazione del club però è al momento più del doppio.

Tempo effettivo — Nel solito Match Report che offre la Lega Serie A al termine delle partite, si può osservare come il tempo effettivo di gioco nel match di sabato tra i rossoneri ed i friulani sia stato il 53% dei minuti giocati, per un totale di 52' 44''.

Cinque sostituzioni — Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha analizzato la nuova regola delle sostituzioni, passate negli ultimi anni da tre a cinque. Ecco le sue parole: "Nel calcio delle cinque sostituzioni la resistenza delle provinciali risulta ancora più difficile che in passato, ed è questo il motivo per cui le grandi non possono permettersi la minima esitazione: se con le piccole si vince sempre, per recuperare restano solo gli scontri diretti".