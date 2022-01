NEWS MILAN | Botman è sempre più lontano: le novità di mercato

Buongiorno e buon 16 gennaio amici de IlMilanista.it. Per il Milan oggi è giornata di vigilia. Domani alle ore 18.30 andrà di scena infatti la partita con lo Spezia valida per il 22esimo turno di Serie A.

Per l'occasione il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Fikayo Tomori infortunato ma recupera Davide Calabria se non dall'inizio sicuramente a gara in corso.