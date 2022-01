NEWS MILAN – I rossoneri si qualificano ai quarti di Coppa Italia | Rassegna

Buongiorno e buon 14 gennaio amici de IlMilanista.it. Ieri sera nella partita di Coppa Italia contro il Genoa, il Milan ha vinto per tre reti a uno dopo i tempi supplementari. Ad approdare al turno successivo, ovvero i quarti di finale, sono stati quindi gli uomini di Stefano Pioli i quali affronteranno ora la vincente tra Lazio e Genoa che si giocherà la prossima settimana.

Ora il Milan si dovrà concentrare a preparare al meglio il match di campionato contro lo Spezia in programma lunedì alle ore 18.30 allo stadio San Siro di Milano. Sarà importante non fare un passo falso per continuare a dare fastidio all'Inter.