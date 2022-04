Milan News – Botman sì, Lukaku con Investcorp si può!

Ecco le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista.it del 23 aprile 2022.

Il 23 aprile è la giornata mondiale della lettura quindi prendetevi qualche minuto per leggere.

Il belga non sta brillando e da Londra confermano che il calciatore è in uscita dal Chelsea.

Resta una trattativa difficile ma ci sarebbero due motivi che possono renderla fattibile. Il primo è legato alla situazione finanziaria del Chelsea, in vendita per i rapporti di Abramovich con Putin.

Con il cambio di proprietà il Milan avrà fondi importanti da destinare al mercato in entrata e monitora due top player.

Raheem Sterling, in scadenza nel 2023, ha già espresso la volontà di separarsi dal Manchester City a fine stagione. L'esterno inglese si è offerto al Milan e alla Vecchia Signora.

L'altro profilo è quello di Isco, un nome che Maldini segue da tempo. Lo spagnolo andrà in scadenza col Real Madrid e ha già manifestato il benestare al trasferimento in Italia.

Secondo LaGazzettaDelloSport il Milan ha messo sul piatto un'offerta di 35 milioni per chiudere l'operazione con il Lille per il cartellino di Sven Botman.

Spuntano anche le cifre dell'accordo contrattuale: 4 milioni a stagione per 5 anni. Molto probabile che sarà lui il primo acquisto dell'era rossonera di Investcorp.

Bakayoko: il riscatto è lontano

Le prestazioni di Bakayoko non hanno lasciato il segno nel suo ritorno in rossonero, con il centrocampista francese che non vede il campo dal lontano 17 gennaio.