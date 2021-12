NEWS MILAN | Ibra, sì scudetto e si infiamma il mercato: rassegna stampa

Ecco tutte le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista.it del 13 dicembre 2021.

La serata di ieri in cui Ibra ha presentato il suo nuovo libro, Adrenalina, è stata l'occasione anche per confermare che il suo Milan crede ancora nello scudetto: "In questo libro racconto chi sono. Sono sempre rimasto me stesso, nelle vittorie e nelle difficoltà. Per questo a quarant’anni sono ancora qua. E vinco.