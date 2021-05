Pazza idea Icardi

Ecco l'ultima tentazione per l'attacco del Milan

MILANO - Poche settimane fa il Milan ha deciso di rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione. Un accordo che garantirà allo svedese, prossimo a compiere 40 anni, un ingaggio ancora top player: 7 milioni a stagione. Eppure, nonostante la cifra, l'ex Manchester United e L.A. Galaxy è consapevole che, come già capitato in stagione, dovrà saltare qualche partita. Ibra non è un ragazzino e i tempi di recupero da un qualsiasi infortunio ora sono molto più lunghi. E lo sa anche il Milan che è alla ricerca di nuovo attaccante.

Tra i giocatori finiti sotto la lente di ingrandimento del Milan ci sono i giovanissimo Dusan Vlahovic della Fiorentina e Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. Il primo ha segnato 21 gol in stagione e proprio ieri ha parlato ai microfoni del canale del club gigliato come miglior giocatore del mese: "Non ho obiettivi per questo finale, per me è importante solo vincere le prossime due partite. Per noi il campionato non è finito perché vogliamo fare il meglio possibile e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Proveremo a portare a casa i 3 punti". Il secondo invece autore di 8 gol stagionali. Giovani, forti ma soprattutto cari: per il serbo potrebbero infatti non bastare 60 milioni di euro, mentre per l'italiano il club emiliano ne chiede 40. Ma nelle ultime ore un nome avrebbe fatto rizzare le antenne di Maldini e Massara: Mauro Icardi.