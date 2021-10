Milan, il nuovo infortunio fa arrabbiare i tifosi

Il Milan è vittima, in questa prima parte di stagione, di molti infortuni. E i tifosi si scagliano contro lo staff di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

La pausa delle Nazionali non ha fatto troppo bene al Milan. I rossoneri infatti hanno visto fermarsi alcuni dei loro giocatori per infortuni. Gli ultimi a dover dichiarato forfait sono stati, in ordine cronologico, Davide Calabria e Junior Messias.

Il terzino, durante il ritiro della Nazionale, aveva accusato un problema muscolare ma la visita di Milanello ha fatto tirare un sospiro di sollievo al Milan, visto che si tratta solo di un affaticamento all'adduttore. Chi invece sarà costretto a fermarsi è Junior Messias. Il brasiliano, vera e proprio scommessa del tecnico, ha riportato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Allungando, di conseguenza, la lista degli infortunati.

I tifosi rossoneri, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, riporta come questi nelle ultime ore si siano scagliati contro il tecnico e i suoi preparatori atletici. Ma il quotidiano, pur non negando i molti (troppi) infortuni di questa prima parte di stagione, sottolinea che non tutti sono stati di natura muscolare. Anzi alcuni, come quelli di Rade Krunic e Davide Calabria, si siano verificati quando i ragazzi di Pioli si trovavano in Nazionale.

Se i collaboratori del tecnico non sapessero cosa fare, il Milan non viaggerebbe così. Purtroppo quel che serve ai rossoneri è un po' più di fortuna. Ma quella non si comprare o allenare.