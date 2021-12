Il Milan è concentrato sul Napoli: non si può fallire, ma occhio all’infermeria

I rossoneri domenica sera ospiteranno a San Siro la formazione guidata da Luciano Spalletti. Questa gara sarà fondamentale per gli sviluppi della stagione. Entrambe le squadre infatti vorranno raccogliere il maggior numero di punti per continuare a lottare per il titolo finale. Il Milan non può permettersi un altro passo falso dopo il pareggio della Dacia Arena.