Milan al lavoro su Adli. La conferma del Presidente del Bordeaux

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa di Stefano Pioli e la dirigenza di via Aldo Rossi spera di chiudere tre trattative entro la fine della settimana. Due in entrata e una in uscita: ovvero l'arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma e di Yacine Adli dal Bordeaux e l'addio di Samu Castillejo direzione Getafe.

La trattativa per l'ingaggio del centrocampista francese sembra proseguire senza intoppi. A conferma di ciò le parole del numero uno dei Girondini Gerard Lopez che ha ammesso l'esistenza della trattativa: "Ci sono dei discorsi aperti. Non è sbagliato dire che il Milan sia interessato e che è in una buona posizione. Stiamo parlando e vedremo se questo trasferimento si farà o meno nei prossimi giorni". E come se non bastasse i francesi avrebbero anche già bloccato il sostituto: Fransergio dal Braga.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta come Maldini e Massara stiano lavorando molto su Yacine Adli. Il classe 2000 piace molto al duo mercato rossonero, che è rimasto colpito soprattutto per la sua duttilità di saper giocare sia come centrocampista centrale sia da trequartista. Due ruoli in cui il Milan ha bisogno di rinforzi. Il club francese valuta il ragazzo intorno ai 10 milioni, anche se alcune testate riportano che la base della trattativa sia intorno ai 12 milioni più il 10% della futura rivendita.

Diventa quindi fondamentale per il club di via Aldo Rossi portare a termine la cessione di Samu Castillejo, dopo quelle di Jens Petter Hauge e di Mattia Caldara. Il classe '95, fuori dal progetto tecnico tattico di Stefano Pioli, è finito nei radar del Getafe su precisa indicazione del tecnico degli spagnoli Michel. Gli Azulones Getafenses, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero già l'accordo con l'entourage del ragazzo. Manca quello con la dirigenza rossonera che, per lasciare partire lo spagnolo, chiede 8 milioni di euro.