Milan affondo a fine mercato per Isco

Il Milan vuole regalare Isco a Stefano Pioli, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'affondo arriverà a fine mercato

Se per i primi due i rinforzi sono stati individuati ( Florenzi e Adli) e le trattative procedono per il meglio, il trequartista si sta dimostrando una ricerca lunga. L'unico ad essere arrivato, per il momento, è Brahim Diaz , ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un secondo. I nomi sul taccuino di Pioli e Maldini sono tanti e contemplano anche quello di Isco. Il giocatore vuole lasciare la Spagna e il Real Madrid per provare a rilanciarsi in un altro club e provare a conquistare una maglia per il Mondiale.

Il Milan in questa sessione di mercato ha sorpreso tutti per le modalità. Se voleva un giocatore lo prendeva. E' stato così, ad esempio, per Mike Maignan e per Fallò Ballo-Touré dove la dirigenza rossonera è stata abile e brava a impostare trattative lampo per prendere i giocatori. Mentre per il trequartista, ruolo che serve come il pane a Stefano Pioli, Maldini e Massara hanno deciso di optare per l'attesa dei saldi di fine stagione. Una strategia che potrebbe portare a un club un giocatore di qualità (Isco) ma in esubero al suo attuale club (Real Madrid).