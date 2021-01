Corriere dello Sport – Mandzukic carica il Milan

MILANO – “Mandzukic alla Biden: ‘Seguitemi e fidatevi'”. Titola così Il Corriere dello Sport nella prima pagina della sua edizione odierna, mettendo in risalto l’arrivo del centravanti croato al Milan. Ieri infatti Mandzukic si è presentato al mondo rossonero in conferenza stampa, dando rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche e sulla propria fame di vittorie, rimasta invariata nonostante il passare degli anni e la lunga inattività che ha preceduto il ritorno in Italia. Il classe ’86 si è infatti tenuto costantemente allenato e a Milanello ha già suscitato delle ottime impressioni con i primi test fisici. Domani potrebbe persino esser convocato per il diciannovesimo turno di Serie A, in cui il Milan riceverà la visita dell’Atalanta a San Siro.

MANDZUKIC IN CONFERENZA – “Sono molto contento di essere qui. Mi sono preparato a lungo per un’opportunità come questa. Ho percepito subito una bella atmosfera a Milanello. Questo è un club ricco di storia, che tutti conoscono. Il Milan sta facendo un ottimo campionato, è primo in classifica e punta allo Scudetto: il mio obiettivo è dare un contributo alla squadra, facendo il massimo sul campo. Mi sento pronto e sono a disposizione. Le mie condizioni? Ho lavorato duramente per molti mesi. Potete fidarvi: sono in ottima forma e posso dare il mio aiuto”.

SU IBRAHIMOVIC – “Ha ragione quando dice che metteremo paura agli avversari. Io e Zlatan abbiamo tanta esperienza e un grande temperamento: sappiamo come vanno le cose nel calcio. E’ importante incutere questo senso di timore agli avversari e dare fiducia ai propri compagni. Io sono pronto”.

SULLO SCUDETTO – "Vincerlo sarebbe bellissimo, ma la strada è ancora molto lunga. Ci sono tantissime partite da giocare. La squadra ha comunque dimostrato di essere competitiva: continuando su questa strada, tutto diventa possibile".