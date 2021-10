acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 16 ottobre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 16 ottobre 2021

ANCHE DIAZ COL COVID! (Gazzetta dello Sport)

Pioli ha perso il trio più incisivo della sua squadra: sempre presenti, sempre intoccabili e all'improvviso tutti e tre fuori uso. Brahim Díaz in isolamento, il portiere francese potrà tornare solo fra dieci settimane. Su Theo e Brahim si è abbattuta l'incognita del Covid.

GAZIDIS A MILANO: "FINALMENTE A CASA" (Gazzetta dello Sport)

Rientrato a Milano, ora l'AD rossonero resterà in città: "Affiderò la mia convalescenza alle mani esperte dell'incredibile team dello IEO (Istituto Europeo di Oncologia) qui a Milano. Nonostante ci sarà ancora molta strada da fare per arrivare al completo recupero, rimango assolutamente fiducioso".

SAELEMAEKERS RINNOVA, GAZIDIS PRESTO A CASA MILAN (Tuttosport)

Ivan Gazidis, AD del Milan, è tornato a Milano dopo il periodo di cure a New York per un carcinoma alla gola. Il dirigente ha inviato un messaggio a tutti i dipendenti per salutarli. In serata è arrivato invece l'annuncio da parte del Milan del rinnovo del contratto di Saelemaekers fino al 30 giugno 2026.

FIDUCIA IN TĂTĂRUŞANU (Gazzetta dello Sport)

Tătăruşanu fu titolare anche in Europa League, contro lo Sparta Praga: Ciprian riuscì a tenere la porta inviolata (e lo stesso successe al ritorno). Promosso anche nel doppio test in Coppa Italia: un rigore parato a Rincón del Torino. La sua carriera rossonera ora riprende in campionato. Pioli dice di riporre grande fiducia in lui.

"IL MILAN PIÙ FORTE DI TUTTI I PROBLEMI" (Corriere dello Sport)

A Milanello si fanno i conti con infortunati e acciaccati, ma Pioli ha la capacità di infondere tranquillità ai suoi ragazzi: "Vogliamo stringere i denti e superare i problemi, la sfortuna esiste per chi si sente sfortunato e invece vogliamo sfruttare questo momento delicato come un'ulteriore occasione per dimostrare chi siamo".

SERVE L'ESORCISTA (Tuttosport)

Purtroppo per Pioli, le cattive notizie dei giorni scorsi non sono state le uniche. L'allenatore milanista non potrà contare nemmeno su Brahim Díaz, risultato positivo al Covid-19. Al suo posto Daniel Maldini. Gli indisponibili sono Bakayoko, Brahim Díaz, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari e Theo Hernández.

MILAN IN EMERGENZA (Corriere della Sera)

Un guaio, l'ennesimo, soprattutto perché Brahim era uno degli elementi più in forma. Pioli però non vuole alibi. Il Diavolo è senza pace, ma l'entusiasmo resta alle stelle. Negli ultimi mesi chi è entrato ha sempre dimostrato di essere all'altezza ed è esattamente ciò che Pioli si aspetta oggi da Tătăruşanu.

L'APPARIZIONE DI IBRA (Repubblica)

L'orgoglioso fuoriclasse è tornato in A per dimostrare anche a sé stesso di potere spostare i confini del logorio della carriera di un attaccante. Al prode Zlatan non piace che il suo stipendio possa risultare incongruo per le troppe assenze: vuole meritarselo. Accettando di condividere gli impegni con Giroud.

PIOLI OLTRE LA SFORTUNA (Il Giornale)

Stefano Pioli, dritto come un fuso, non si lascia nemmeno sfiorare dal "gne gne" che qualche suo collega avrebbe squadernato puntualmente e fa ricorso invece a un ragionamento efficace e puntuale. "Noi non ci sentiamo sfortunati, siamo un gruppo molto compatto".

TONALI, BRAVO MILAN (Libero)

Si gioca Milan-Verona e da ex di entrambe le squadre, Massimo Donati, 40 anni e oggi allenatore della Sambenedettese, dice la sua: "Pioli e Ibra hanno saputo cambiare la mentalità dei giovani. Ora non sbagliano, prendono decisioni coraggiose in campo. E la squadra gira. Mi stanno stupendo. Bravi a non far smarrire Tonali".