acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 24 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di venerdì 24 luglio sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale acmilan.com

Redazione Il Milanista

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

A MILANELLO TEST CONTRO IL MODENA (La Gazzetta dello Sport)

Dopo l'amichevole con la Pro Sesto, il Milan affronta a Milanello alle 17.00 (diretta su Milan TV e Sky Calcio) il Modena, in attesa dei test internazionali che cominceranno sabato 31 a Nizza.

DÍAZ, PRIMO ESAME (Tuttosport)

Appena ripreso dal Real Madrid, ha subito una chance oggi in amichevole contro il Modena per dimostrare continuità. Ma gli occhi dei dirigenti rossoneri saranno puntati anche su Leão: nella prima sfida non ha convinto.

IL DIAVOLO IN CORPO (La Gazzetta dello Sport)

Lo United lo blocca, ma Dalot ha scelto: vuole solo il Milan. A Manchester avrebbe un'occasione, ma l'esterno preferisce Pioli per crescere.

SCINTILLE MILAN-KESSIE, IL LIVERPOOL NE APPROFITTA (Corriere dello Sport)

I Reds offrono un contratto da 6 milioni a stagione ma lo spingono a non rinnovare con i rossoneri. L'ivoriano ci pensa ed è l'unico assistito di livello dell'agente Atanga che punta al colpo.

LEÃO, UN DESTINO PREMIER (Corriere dello Sport)

Mendes al lavoro per piazzare l'attaccante portoghese, Everton e Wolverhampton sulle sue tracce. La cessione di Leão non è una priorità per il Milan, ma a determinate condizioni potrebbe accendere una scintilla per il mercato in entrata.

PRESSING SU KAIO JORGE (Tuttosport)

Maldini e Massara sperano che il Santos accetti l'offerta da 3 milioni già presentata per l'attaccante brasiliano. Il Venezia a Casa Milan per Caldara, ma piace anche Conti.

LA MISSIONE DI IBRA: FARE GRANDE IL MILAN ANCHE DA DIRIGENTE (Corriere della Sera)

Vuole tornare in campo per la prima di Serie A e a breve lo raggiungeranno a Milano la moglie Helena e i figli. Dopo l'obiettivo di Qatar 2022 Zlatan dovrà scegliere cosa fare da grande e l'idea di fermarsi a fare il dirigente al Milan non è così remota.

STADI, IL BICCHIERE MEZZO VUOTO (Corriere dello Sport)

Con le attuali misure Covid, altri 10 milioni di perdite. Diventeranno 20 se il blocco proseguirà a settembre. I club protestano contro il limite del 50% degli spettatori, la FIGC lavora per convincere lo scatto a 75% almeno per l'autunno.

NEGLI STADI CON IL GREEN PASS (La Stampa)

Steward muniti di smartphone per "leggere" i certificati vaccinali, ma niente abbonamenti per i tifosi e code più lunghe agli ingressi. La capienza al 50% non soddisfa i club di Serie A: lunedì l'assemblea.

IL MONDO SOSPESO SUI GIOCHI (Repubblica)

Via al grande show olimpico. Cerimonia d'apertura sulle note di Imagine, con la grande sorpresa di un pianeta di droni che sorvola lo stadio. Enogu porta i 5 cerchi, Osaka ultima tedofora.