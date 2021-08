acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 12 agosto 2021

La rassegna stampa riportata dal sito ufficiale dell'ACMilan!

Milan, la rassegna stampa del 12 agosto 2021

NEL 2020-21 ROSSO DIMEZZATO (Gazzetta dello Sport)

Elliott continua a sostenere il club. La chiave per il Diavolo sarà la continuità in Champions: così si può sviluppare il fatturato. A piccoli passi, senza seguire gli umori della piazza, con il mantra della sostenibilità. Il Milan versione Elliott è ormai riconoscibile. In un anno da meno 195 milioni a meno 100 milioni.

NUOVI SPONSOR: VENTI IN UN ANNO (Tuttosport)

Venti nuovi sponsor negli ultimi dodici mesi. È il traguardo toccato dal Milan in un anno difficile dal punto di vista commerciale, alla luce della crisi provocata dalla pandemia. L'elenco comprende aziende di quasi tutti i settori e di quasi tutto il pianeta. Un ponte sul futuro per conquistare aree strategiche.

RIECCO KESSIE-BENNACER (Tuttosport)

Sabato prove generali di campionato nell'amichevole contro il Panathinaikos. I mediani titolari si sono allenati con il gruppo a Milanello. L'ivoriano è rientrato dopo i Giochi, l'algerino dopo il COVID-19. Due ritorni fondamentali per Stefano Pioli in vista dell'imminente inizio delle gare ufficiali.

ARRIGO SACCHI: "IL DIAVOLO C'È" (Gazzetta dello Sport)

Intervista ad Arrigo Sacchi: "L'entusiasmo è la chiave. Nello scorso campionato il gruppo è andato oltre i propri limiti. C'è il rischio che qualcuno si senta arrivato e Pioli dovrà vigilare. Scudetto? Milan candidato sì, favorito no. I rossoneri faranno un passo avanti se interiorizzeranno il gioco e se le azioni nasceranno automaticamente".

MILAN ATTO II (Gazzetta dello Sport)

La banda Pioli per la conferma. Ibra e Giroud per il sogno. Scudetto? Qualcuno pronuncia la parola, ma il vero obiettivo è restare nell'élite. L'anno scorso il ritorno in Champions è stato raggiunto all'ultimo respiro, adesso il compito del Milan è consolidare la posizione in A e in Europa.

CI PENSA CHEF PIOLI (Tuttosport)

Veterani titolati e giovani affamati, nelle mani di Pioli la ricetta Scudetto. Ibra, Giroud e gli altri leader dello spogliatoio più Brahim Díaz, Theo Hernández e gli emergenti: così il Diavolo punta a migliorare il secondo posto della passata stagione e a brillare in Champions. Il tecnico aspetta solo gli ultimi ritocchi dal mercato.

SABATO SERA ESAME DI GRECO (Il Giorno)

Al "Nereo Rocco" contro il Panathinaikos spazio ai titolari pensando al debutto con la Samp, con Brahim Díaz che farà le prove generali da numero dieci. Finora il tecnico rossonero non ha mai avuto la possibilità di poter avere tutti gli effettivi a disposizione. Contro i greci spazio alle prime linee.

MERCATO, MOSSE MILAN (Gazzetta dello Sport)

Su Florenzi il Milan era partito per un prestito secco, ma il club giallorosso non è d'accordo. Il procuratore del giocatore Alessandro Lucci sta cercando di riallacciare tutti i fili il prima possibile, proprio perché Florenzi vuole giocare nel Milan la prossima stagione. Possibile Castillejo al Getafe. Conferme sulla trattativa Adli.

SI TRATTA PER TROVARE LA SOLUZIONE (Corriere dello Sport)

Su Florenzi, il Milan ha l'ok del giocatore ma manca l'intesa con i giallorossi. L'obbligo di riscatto (come vuole la Roma) a determinati obiettivi può essere il giusto compromesso. Il lavoro di mediazione da parte del procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, dovrebbe portare presto alla fumata bianca.

IL MILAN ACCELERA PER PRENDERE ADLI (Tuttosport) - La decisione dell'Atalanta di trattenere Iličić ha spinto il Milan ad accelerare su Yacine Adli, 21enne del Bordeaux, in grado di giocare sia da centrocampista centrale che da trequartista. Il Milan non vorrebbe spingersi troppo al di là dei 10 milioni. Intanto il Bordeaux ha già trovato il suo sostituto.