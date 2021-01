Milan, mercato: piace un centrocampista della Roma

MILANO – Il Milan è davvero molto attivo sul mercato in questo ultimo periodo. I rossoneri ha prelevato Meite dal Torino, in prestito con diritto di riscatto. Mario Mandzukic invece è atteso domani a Milano, il croato è davvero molto vicino, ma non è ancora ufficiale. Così come è molto vicino Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea, anche questo possibile arrivo dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto.

Milan News – Non solo gennaio nei pensieri di Maldini e Massara per il mercato

Gli uomini mercato rossonero sono a lavoro anche per la prossima finestra estiva di mercato. E hanno già individuato un nuovo obiettivo. Si tratta di Gonzalo Villar della Roma. Lo spagnolo, sbarcato nella capitale lo scorso gennaio, ha dimostrato a suon prestazioni il suo valore conquistando un posto da titolare nella rosa di Paulo Fonseca accanto a Jordan Veretout (ex obiettivo del Milan), scalzando Diawara. Un cambio che ha permesso al tecnico portoghese di avanzare Pellegrini alle spalle di Dzeko.

La Roma chiedere per cedere il suo gioiello ex b almeno 20 milioni di euro. Ma la nuova filosofia del club giallorosso, ovvero di puntare sui giovani di prospettiva, potrebbe complicare i piani dei rossoneri. L’unica certezza, al momento, è che Villar non si muoverà a gennaio: Fonseca punta su di lui per raggiungere gli obiettivi stagionali. In estate però le tutto può cambiare e il Milan sarebbe in prima fila per assicurarsi lo spagnolo.

Villar obiettivo importante, ma solo davanti a una cessione pesante

Il possibile arrivo di Gonzalo Villar al Milan però è legato alle cessioni e visto il costo il dello spagnolo, solo e soltanto se i rossoneri cederanno ‘un pezzo da novanta’. Facile pensare a Bennacer, viste le tante squadre interessate all’algerino. Anche in questo caso però servirà un grande offerta per convincere il Diavolo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<