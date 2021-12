Empoli-Milan, le pagelle: Kessie e Saelemaekers i migliori in campo

Il portiere non riesce a evitare il pareggio dei toscani al 18’, quando Bajrami tira sul secondo palo. Il numero 16 rossonero non è perfetto nella parata e il pallone finisce nell’angolino sinistro della porta.

Realizza invece una buona parata al 25’, quando blocca un cross insidioso di Stojanovic per Cutrone in mezzo all’area. Salva il Milan al 37’ con una super parata, quando si stende a terra e devia in corner il tiro di Pinamonti con la punta delle dita.