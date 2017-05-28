MILANO - Secondo quanto riporta questa mattina Repubblica, una parte della documentazione richiesta dalla FIGC, sull'onorabilità dei nuovi proprietari del club di Via Aldo Rossi, è in prefettura. L'Uefa invece sta esaminando l’inedito voluntary agreement (piano di rientro finanziario quadriennale) presentato dal club rossonero, ha chiesto la modifica di alcuni parametri, come l'equilibrio tra ricavi e quelli con un ipotetico ritorno in Champions. CAOS DONNARUMMA!

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