Serie A, Udinese-Milan: i precedenti con l’arbitro Di Bello

MILANO – Sarà Marco Di Bello, della sezione di Biella, a dirigere la sfida in programma domenica alla Dacia Arena fra Udinese e Milan, nel sesto turno di campionato. La squadra rossonera, sinora, ha incontrato otto volte questo arbitro, ottenendo cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Per i friulani, invece, i precedenti con Di Bello sono ben sedici, con dieci sconfitte, quattro pareggi e soltanto due successi.