Rafa Leao ora deve affermarsi

Rafa Leao, ci sarà bisogno di un passo in avanti.

Rafa Leao ha giocato trenta partite in questa stagione di Serie A. Ha messo a segno 6 reti, una ogni 324 minuti sul terreno di gioco (una media di 0.2 gol a partita). Ha anche fornito 6 assist per i suoi compagni.

Rafael Leao ha aiutato il Milan a conquistare punti importantissimi, marcando il tabellina in alcune partite decisive in alcune partite. Celebri sono i suoi gol contro il Benevento e contro il Sassuolo . Nella prima occasione ha marcato il tabellino con un pallonetto dolcissimo da posizione defilata, mentre contro i neroverdi il gioiellino portoghese ha stabilito un nuovo record della Serie A segnando il gol più veloce di sempre (circa sei secondi dopo il fischio d'inizio).

Il problema del ruolo da affidargli non è di poco conto. È stato impiegato da Stefano Pioli principalmente come punta centrale, ma le sue caratteristiche principali (velocità e dribbling) fanno pensare che preferisca il ruolo di ala sinistra, partendo quindi esterno potrebbe sfruttare tutta la sua porzione di campo per bruciare gli avversari .In una occasione Rafael è stato schierato anche da trequartista.