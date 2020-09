Milan senza Rebic in Irlanda: ballottaggio per sostituirlo

MILANO – Giovedì prossimo si aprirà il sipario sulla nuova stagione del Milan, che scenderà in campo a Dublino, in casa dello Shamrock Rovers, per i preliminari d’Europa League. Tra le fila rossonere non ci sarà Ante Rebic. L’attaccante croato, a causa di una squalifica di cinque turni nelle competizioni europee rimediata quando giocava nell’Eintracht Francoforte, non potrà disputare neanche gli altri eventuali due turni preliminari. Il classe ’93, quindi, tornerà a disposizione di Stefano Pioli solo nel caso in cui venisse raggiunta la qualificazione ai gironi. Al suo posto, contro gli irlandesi, giocherà dal primo minuto uno fra Rafael Leao e Brahim Diaz. Il ballottaggio è serrato.