Canovi sul mercato del Milan: “Fatti innesti mirati senza stravolgere la squadra”

MILANO – Questa sera calerà il sipario sulla finestra invernale di calciomercato. Alle ore 20 suonerà il gong che porrà fine agli affari, sia in entrata che in uscita, delle società italiane. Il Milan è indubbiamente stato uno dei club più attivi di questa campagna acquisti, mettendo a segno tre colpi. Mario Mandzukic in attacco, prelevato dalla lista degli svincolati, Soualiho Meité a metà campo, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Toro e Fikayo Tomori, anche lui preso con la formula del prestito. Dei movimenti di mercato della società rossonera ha parlato l’operatore di mercato Alessandro Canovi, contattato dai microfoni di TMW: “È stato un mercato che non poteva non risentire della situazione che vive l’intera umanità. Il calciomercato di gennaio è coerente con la situazione che viviamo. “Ha fatto bene il Genoa prendendo giocatori giusti quindi complimenti a Preziosi, così come ha lavorato molto bene il Verona. Mentre il Milan ha fatto innesti precisi, mirati, senza cambiare l’ossatura della squadra”.