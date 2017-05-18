MILANO - I ragazzi di Roberto Donadoni si sono allenati questa mattina a Casteldebole per preparare al meglio la sfida di domenica al San Siro. Il reparto difensivo del Bologna è il più in emergenza: Filip Helander è rientrato in gruppo, svolgendo regolarmente anche la partitella. Adam Nagy ha svolto lavoro differenziato, invece programma personalizzato per Adam Masina, alle prese con la tendinopatia. Maietta porta con se l’infiammazione che lo ha costretto ad uscire contro il Pescara.

Donadoni sembrerebbe orientato a confermare il 4-2-3-1 come disposizione tattica per questo finale di stagione. Confermatissimi i trequartisti alle spalle di Destro, mentre a centrocampo Pulgar contende a Donsah un posto da titolare al fianco di Taider. Il milan prepara il domani...

Ilmilanista.it