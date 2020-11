Verso Milan-Hellas Verona: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Ultima fatica prima della sosta: a San Siro, per la settima giornata di campionato, arriva l’Hellas Verona, formazione in un ottimo momento di forma. Questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per la sfida casalinga di stasera, ore 20.45:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.