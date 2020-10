Verso Inter-Milan, rossoneri a caccia di una vittoria che manca dal 2016

Verso Inter Milan – Rossoneri alla caccia di un successo

Dopo un inizio di positivo inizio di stagione, che ha dato seguito all’ottimo ‘mini torneo’ del post lockdwon, il Milan si troverà, al termine della sosta nazionale, ad affrontare l’esame Inter. Le vittorie, specialmente in campionato, dove sono arrivati tre successi contro Bologna, Crotone e Spezia, tutti senza subire gol, hanno portato entusiasmo e grande consapevolezza tra gli uomini di Pioli, chiamati ora ad un esame di tutt’altro livello. I rossoneri, che attendono con ansia la guarigione di Zlatan Ibrahimovic, vogliono riportare una vittoria che in casa rossonera manca dal 31 gennaio 2016, quando i rossoneri trionfarono per 3-0 sui rivali nerazzurri. Da quel momento in poi, solo pareggi e sconfitte, con il Milan che ha perso gli ultimi 4 derby giocati, di cui l’ultimo per 3-2 dopo essere andati sul 2-0 alla fine del primo tempo. Dopo 4 anni di gioie nerazzurre, dunque, gli uomini di Pioli vogliono finalmente tornare a vincere il derby della Madonnina.