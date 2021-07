Toldo incorona Donnarumma: “E’ il miglior portiere d’Europa”

A detta dell'ex-calciatore, il futuro estremo difensore del PSG è sulla strada per diventare il numero 1 migliore del mondo

Gigio Donnarumma è il volto del trionfo italiano in questo Euro2020 . Il classe 1999 aveva iniziato nel peggiore dei modi il suo percorso internazionale, tra le critiche e i fischi di chi vedeva in lui: un traditore; un mercenario: un avido. La sua rottura col Milan ha effettivamente smosso l'opinione pubblica, che nel corso delle 7 partite ufficiali del torneo si è ricreduta.

Complici le sue ottime prestazioni e le grandissime parate, Gigio ha riconquistato tutta la tifoseria azzurra col suo fare serio ma disimpegnato e col suo entusiasmo giovanile. Non nascondiamo però, che in molti gli hanno perdonato tutto anche solo perché per le sue mani sono passate i 3 palloni, che ci hanno tenuto a galla durante questo fantastico percorso, consentendoci di tornare nel grande Olimpo del calcio.