Sassuolo-Milan – Tonali: “La mia crescita? Conta il gruppo”

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO-MILAN

MILANO – Manca poco a Sassuolo-Milan, gara della 13a giornata di Serie A e Sandro Tonali si è presentato davanti alla telecamere di MilanTv, dalla partita odierna, alla sua crescita. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

“Stiamo bene, in questi giorni ci siamo allenati davvero bene, sappiamo che non sarà semplice oggi pomeriggio. Questa partita vale tanto e tutti insieme dobbiamo dare tanto per metterci sulla buona strada. Gli scettici? Noi siamo una squadra e questo è quello che conta, le difficoltà le affronteremo tutti insieme, dallo staff a chi non viene convocato“.

Tonali ha poi risposto alla domanda sulla sua crescita:

“Il sostegno dei tifosi è sempre una cosa bellissima, io sto migliorando partita dopo partita, quello che conta però è il gruppo e la sua crescita“.

