Sassuolo-Milan – Tonali a Sky: “Ibra? Affrontare le difficoltà senza di lui”

MILANO – Manca poco a Sassuolo-Milan, gara della 13a giornata di Serie A, la penultima prima della sosta Natalizia. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Sandro Tonali, che ha parato dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto il calciatore rossonero:

“Lui ci fa vincere le partite, è fondamentale per noi. Ci aiuta in tutte le fasi e poi è il nostro leader, sia dentro che fuori dal campo, è ovvio che ci affidiamo tanto a lui. In sua assenza dobbiamo comunque essere squadra, anche nei momenti di difficoltà. Dobbiamo e vogliamo mantenere la nostra identità, continuando su questa strada“.

