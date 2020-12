Sassuolo-Milan – Massara: “Gomez? E’ forte ma non ci riguarda”

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO-MILAN

MILANO – Manca poco a Sassuolo-Milan e Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. al centro della discussione, il mercato. Ecco le sue parole:

“Gomez è un calciatore molto forte, ma dell’Atalanta e non ci riguarda assolutamente. Non so se sia così netta la situazione, è una situazione in cui non vogliamo entrare. Un giocatore dell’Inter? hanno moltissimi giocatori forti, ma noi siamo contenti dei nostri. Il gruppo sta facendo cose eccellenti e l’allenatore sta guidando bene la squadra verso risultati importanti. Il mercato? Non è cambiato niente, siamo convinti di avere un organico all’altezza e tante soluzioni. in parecchie partite la squadra ha saputo fare bene senza di Ibrahimovic. Ci auguriamo che l’assenza duri meno possibile, non ci sono cambiamenti per i nostri potenziali obiettivi. Con le giuste condizioni però ci faremo trovare pronti. Non sarà però un mercato semplice“.

