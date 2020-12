Sassuolo-Milan – Carnevali: “Soddisfatti della nostra classifica”

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO-MILAN

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’AD del Sassuolo, a pochi minuti dalla gara con il Milan. Ecco che cosa ha detto il dirigente dei neroverdi:

“È una bella soddisfazione giocare contro il Milan con questa classifica. È un peccato che non ci siano tifosi, dispiace ed è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Fa male al sistema calcio. Siamo governati da un non governo, non c’è programmazione e si vive alla giornata. Abbiamo perdite che per una società come la nostra sono davvero incredibili ma nessuno ci pensa“.

