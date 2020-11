Notizie Serie A – Cutrone, nuova chance con Prandelli

MILANO – Riscatto in dubbio. Così si può sintetizzare l’avventura alla Fiorentina di Patrick Cutrone, l’ex Milan infatti non sta brillando a Firenze e con Iachini era diventato una riserva del club viola. Con l’arrivo di Prandelli a Firenze l’attaccante potrebbe avere una nuova chance. Secondo quanto riporta La Nazione il nuovo tecnico potrebbe schierarlo dal primo minuto contro il Benevento. Un’occasione da sfruttare al massimo per l’attaccante, in cerca di rilancio, e per fugare ogni dubbio. La società viola a gennaio potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante, perché sia Cutrone che Vlahovic fin qui hanno deluso.