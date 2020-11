Notizie Milan – Zlatan Ibrahimovic, in America vogliono studiare lo svedese

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è sempre al centro delle attenzioni e sotto le luci della ribalta. Questa volta però il campo è solo collaterale, lo svedese infatti potrebbe diventare un argomento di studio. Negli Stati Uniti, infatti, non sono passate inosservate le prestazioni dell’attaccante del Milan, che nonostante i suoi 39 anni è ancora un calciatore dominante. l’Università di Pittsburgh ha deciso di voler studiare il fisico di Ibra una volta che si sarà ritirato. Una scelta figlia anche del brutto infortunio del 2016. Quando restò fuori dai campi di gioco per ben 9 lunghi mesi. La sua carriera in quell’occasione sembrava avviata verso il viale del tramonto, nulla di più sbagliato quando si parla di Ibrahimovic.