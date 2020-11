Notizie Milan – Tonali: tra critiche e speranze dopo il Lille

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta del Milan, In europa League, contro il Lille. La prova offerta da Sandro Tonali è stata al centro delle cronache, dato che l’ex Brescia ha deluso. Molte attenuati dalla giovane età, alla pochissima esperienza in campo internazionale: “sovrastato in mezzo al campo dall’indemoniato Renato Sanches“. Queste le parole scelte dalla ‘Rosea’ per definire lo scontro tra il centrocampista azzurro e il portoghese. Non ci sono critiche nei suoi confronti, il quotidiano ha fatto anche il parallelo con la carriere di Andrea Pirlo con Milan, che non iniziò con i migliori auspici, salvo poi esplodere. Quindi il numero 8 rossonero gode ancora del beneficio del dubbio, di speranze legate alla sua crescita.