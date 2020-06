Notizie Milan – Taglio stipendi, la pietra della discordia rossonera

MILANO – Il tema taglio degli stipendi è tornato prepotentemente alla ribalta, in casa Milan. Non tanto per l’accordo, quanto per lo scontro tra i giocatori e Gazidis sulla tempistica della comunicazione.

Le trattative tra le parti sono iniziate poco dopo il lockdown con Maldini e Massara impegnati in prima persona nei colloqui con i giocatori. Una prima bozza di proposta era stata girata a Gazidis, settimane fa, poi il silenzio…

I calciatori rossoneri dieci giorni fa hanno formulato una nuova, definitiva, proposta: la rinuncia del 50% della mensilità di aprile. Il dirigente sudafricano ha poi inoltrato la proposto alla proprietà, che una volta esaminato il documento ha dato il suo ok.

La visita a Milanello del direttore generale e amministratore delegato rossonero nasce proprio dall’esigenza di informare la rosa dell’accordo raggiunto sul taglio degli stipendi. La tempistica però è state oggetto di contestazione da parte della squadra, con Romagnoli, Ibrahimovic, Bonaventura e Begovic che non hanno nascosto a Gazidis il loro malcontento. I calciatori hanno ritenuto inusuale che tale argomento venisse trattato a 48 ore da quella che è una delle partite più importanti dell’anno.

