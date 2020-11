Notizie Milan – Scaroni: “Escludo un Piano B per lo stadio”

MILANO – Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto nel programma ‘La politica nel pallone‘ sulle frequenze di Rai Gr Parlamento. Al centro dell’intervista anche il nuovo impianto sportivo di Milano. Ecco che cosa ha detto:

“Escludo categoricamente un Piano B per la questione stadio. Non riesco a immaginare che il Comune possa rifiutare un investimento da 1,2 miliardi totalmente finanziato privatamente da capitali esteri in questo momento difficile della nostra città. L’idea è quella di dotare Milano si un nuovo impianto moderno. Comprendo l’affetto per San Siro, ma uno stadio moderno è tutta un’altra cosa. La città non può restare indietro e allo stesso tempo le sue due squadre voler tornare importanti nel panorama del calcio europeo. Ripeto, l’ipotesi che il Comune rifiuti il nostro progetto la considero molto remota. La capienza? Intorno ai 65mila spettatori. Ci sono due progetti, ma non è stata presa alcuna decisione finale, arriverà sicuramente dopo il via libera de Comune. Il nuovo stadio sarà bellissimo e modernissimo, sarà avveniristico. Un’attrazione turistica per tutta la città, anche con lo stadio vuoto. Abbiamo tenuto conto di quanto visto e imparato dagli stadi di tutto il mondo. Sono convinto che sarà un punto di riferimento per Milano e i milanesi“.