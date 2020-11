Notizie Milan – Scaroni: “Elliott al sempre nostro fianco, ci rassicura”

MILANO – intervistato da ‘Rai Gr Parlamento‘, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato anche del fondo Elliott, proprietario del club rossonero. Ecco le sue parole:

“Il fondo Elliott ha investito tantissimo in questi anni. Ci sono state ingenti perdite, ma sono state affrontate iniettando denaro nel club. L’impegno della proprietà è stato sempre costante e questo ci rassicura perché continuerà ad essere al nostro fianco. Non ci sono programmi a breve termine. Il nostro segreto? Sta nella strategia disegnata da Gazidis con Maldini su input della proprietà. La nostra squadra è la più giovane d’Europa, ma abbiamo inserito profili esperti come quello di Zlatan Ibrahimovic. La squadra ora ha un equilibrio che la rende divertente, ma allo stesso tempo saggia al momento giusto. Il nostro progetto prevede la costruzione di una squadra vincente ma che sia anche economicamente sostenibile“.