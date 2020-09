Notizie Milan – Rangnick: “Milan? Strategia contraddittoria”

MILANO – Ralf Rangnick è tornato a parlare del Milan. Il tecnico tedesco, oggi disoccupato, è stato molto vicino a prendere le redini del club rossonero, nella passata stagione. L’ex Red Bull ha parlato proprio della società meneghina al Financial Times.

“Il Milan? La loro strategia è contraddittoria e non si tratta di me o di Ibrahimovic. Non è vero che a me non piace p che non lo avrei voluto. A 38 anni è ancora in ottima forma e sa essere determinante, è decisivo per vincere le partite. Però per me la domanda è, quale strada vuoi percorrere? Per come la vedo io la forma dello svedese mesi fa è stata una contraddizione rispetto alle idee che avevano“.