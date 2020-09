Notizie Milan – Quale futuro per Tommaso Pobega?

MILANO – Tommaso Pobega prossimo ai saluti? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto riporta il portale CM.com. La dirigenza rossonera avrebbe deciso di mandare nuovamente in prestito il ragazzo, dopo quello dell’anno scorso al Pordenone dove ha brillato in Serie B. Non sarà però la serie cadetta il futuro del centrocampista, il Milan, infatti, ha deciso di mandarlo a giocare ma per completare il percorso di crescita serve un’esperienza nel massimo campionato italiano. Il Lecce è in pressing, ma per il momento i giallorossi non sembrano avere le carte in regola per arrivare a Pobega. Strada in discesa per Crotone, Genoa e Hellas Verona, che avevAno messo gli occhi sul prodotto del vivaio del Diavolo.