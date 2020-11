Notizie Milan – Milenkovic, c’è la fila per il serbo adesso

MILANO – Il difensore della Fiorentina è sempre al centro del mercato, nonostante manchino diversi mesi all’apertura della sessione invernale. Il Milan dopo la corte serrata in estate è rimasto sulle tracce del serbo e a gennaio potrebbe tornare alla carica, vista anche la situazione contrattuale tra i viola e il calciatore. Il rinnovo con la società gigliata, infatti, non sembra essere nei piani del giocatore. Questo però potrebbe scatenare una vera e proprio asta per arrivare a Milenkovic. Oltre ai rossoneri anche due squadre inglesi avrebbero messo nel mirino il centrale. Anche Manchester United e Tottenham sono sulle sue tracce.