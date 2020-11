Notizie Milan – Milanello, nel pomeriggio i rossoneri tornano al lavoro

MILNO – C’è il Napoli nel mirino. Il Milan infatti oggi pomeriggio tornerà a Milanello per prepararsi alla gara della ripresa del campionato contro il doppio ex Gennaro Gattuso. La trasferta al San Paolo è in programma il 22 novembre e Stefano Pioli vuole la massima concentrazione sin da subito. Il tecnico del Diavolo però per il momento dovrà rinunciare a ben 16 giocatori, tra nazionali e infortunati. Negli ultimi ci sono da valutare le condizioni di Saelemaekers, infortunatosi con il Belgio. Il più atteso è comunque Zlatan Ibrahimovic, insieme a lui anche Rebic prenderà fin da subito parte alle sessioni di allenamento nel centro sportivo rossonero.