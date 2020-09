Notizie Milan – Milanello: Maldini e Massara seguono l’allenamento

MILANO – Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti inerenti al Milan, in vista della prima partita del campionato dei rossoneri, contro il Bologna, di lunedì sera. A Milanello erano presenti sia Maldini che Massara, i due dirigenti hanno voluto seguire l’allenamento odierno del Diavolo. Una scelta per caricare anche i calciatori, bisogna iniziare con il piede giusto anche in Serie A, dopo aver vinto in Europa League. Inoltre è stato confermato come non ci sarà il classico ritiro per preparare la gara, i giocatori infatti potranno tornare dalle proprie famiglie.