Notizie Milan – Mihajlovic: “Non vogliamo fare come la passata stagione”

MILANO – Alla vigilia di Milan-Bologna, esordio in Serie A per entrambe le squadre, ha parlato Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa. L’allenatore rossoblù ha toccato diversi temi, dal mercato in entrata, alla pausa della passata stagione a causa del Coronavirus. Ecco che cosa ha detto l’allenatore serbo sulla squadra rossonera.

“Milan? Loro hanno già giocato 5 partite, tra le amichevoli e il preliminare di Europa League, questo può non voler dire nulla, ma sono avvantaggiati se prendiamo il discorso fisico. Detto questo però sono convinto che ogni partita fa storia a sé, quindi non c’è un vantaggio certo. Noi andremo a San Siro per ripetere la brutta figura della passata stagione“.