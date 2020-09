Notizie Milan – Mercato: Torreira offerto ad un altro club

MILANO – Lucas Torreira è sempre in uscita dall’Arsenal. El Gol ha riportato le ultime notizie sul futuro del giocatore, che interessa al Milan, ma i rossoneri per ora restano vigili, senza tentare l’affondo. I Gunners però, lo avrebbero offerto all’Atletico Madrid di Simeone per riuscire ad arrivare Thomas Partey. Il giocatore è stato indicato da Arteta come profilo adatto per rinforzare la zona mediana della sua squadra. Su Torreira però restano interessa anche il Torino e la Fiorentina. I granata, infatti, starebbero spingendo con Marco Giamapolo pronto ad accogliere l’uruguaiano in squadra e a consegnarli le chiavi del suo gioco.