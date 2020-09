Notizie Milan – Mercato: Scamacca, in cinque in fila per il calciatore

MILANO – Il portale CM.com, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Scamacca. L’attaccante in passato è stato accostato anche al Milan, ma i rossoneri hanno poi scelto di virare su altri profili. Il calciatore del Sassuolo però resta uno dei nomi più cercati sul mercato. Spezia, Parma, Sampdoria, Torino e Crotone, infatti, sono in corsa per mettere le mani sul giocatore della nazionale Under 21 di Nicolato. Fino a qualche settimana fa però Scamacca sembrava indirizzato verso il Portogallo, trattativa che poi non si è concretizzata ed la punta è rimasto agli ordini di mister De Zerbi.